Ще 22 лютого ми мали інформацію, що Росія ввечері планує знищити Зеленського, – Данілов

Для росіян питанням номер один було знищення президента Володимира Зеленського. Українська влада отримала цю інформацію ще 22 лютого.

Наші розвідники дістали накази, які були видані на 22 число, а потім виправлені на 24. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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План був доволі простий і зухвалий: перш за все, знищення президента нашої країни. У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню,

– розповів Данілов.

Коли влада дізналась

За його словами, інформацію отримали 22 лютого о 19:20 – росіяни хотіли зробити це в той вечір. Тоді, за протоколом, Данілов проінформував президента, особисту охорону, управління державної охорони, прем'єр-міністра, його службу безпеки, міністра внутрішніх справ, всі відповідні органи.

Було кілька спроб

Після цього, як зазначив Данілов, було ще 4 спроби.

"Крайня була 7 березня тоді ми отримали інформацію від наших партнерів, розвідок, що планується така операція", – додав політик.

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