Україна звільнила з полону ще 300 захисників

6 березня до України повернули 300 захисників, які перебували у російському полоні. Також вдалося звільнити двох цивільних українців.

Більшість зі звільнених були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Кого вдалося повернути з полону?

Додому повернулися представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, Повітряних Сил, Сил Безпілотних Систем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому – 60.

Вони воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя.

Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату,

– йдеться у заяві президента.

Повернення українців з російського полону / Фото Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, що це другий і заключний етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Женеві.

Перший етап обміну пройшов 5 березня. Тоді з полону звільнили 200 захисників. Серед визволених вчора є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки. Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 27 років.