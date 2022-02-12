Ще 5 країн закликали своїх громадян покинути Україну

На фоні загрози можливого вторгнення Росії низка іноземних країн рекомендує своїм громадянам виїхати з України. Тепер цей список поповнили Бельгія, Північна Македонія, Фінляндія, Австралія та Нова Зеландія.

Причина рекомендації одна – російська загроза. Іноземні країни радять своїм громадянам виїхати, поки є можливість скористатися комерційними рейсами, повідомляє 24 канал.

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Бельгія не гарантує евакуації в випадку загострення

МЗС Бельгії застерегло своїх громадян від поїздок до України через напругу на кордоні з Білоруссю та Росією. Тих, хто зараз на території держави, закликають виїхати чимшвидше.

У разі раптового погіршення ситуації в Україні можуть бути серйозно порушена робота засобів зв’язку, таких як Інтернет та телефонний трафік. Це може мати серйозні наслідки для функціонування аеропортів і перешкоджати авіаперевезенням в Україну, з неї та всередині неї,

– наголосили в міністерстві.

Крім того, в заяві йдеться про те, що у випадку загострення ситуації уряд Бельгії не може гарантувати евакуації своїх громадян з України.

Нова Зеландія також не може гарантувати евакуації

Як передає видання RNZ, міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута закликала своїх співвітчизників покинути територію України через напруженість з Росією.

Міністерка підкреслила, що через відсутність новозеландського дипломатичного представництва в Україні, у випадку ескалації можуть виникнути проблеми з евакуацією. Тому Махута закликала покинути Україну чимшвидше.

Нова Зеландія не має дипломатичного представництва в Україні, тому можливості уряду надавати консульську допомогу новозеландцям в Україні дуже обмежені,

– заявила міністерка.

Прем'єр Австралії звернувся до своїх співвітчизників

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон звернувся до громадян, які зараз перебувають в Україні, як передає The Guardians. Він закликав їх покинути Україну через те, що ситуація стає напруженішою.

Наша порада зрозуміла, це небезпечна ситуація. Вам слід виїхати з України,

– заявив Моррісон.

Північна Македонія закликає утриматися від поїздок до України

МЗС Північної Македонії також закликає своїх громадян утриматися від поїздок до України. Крім того, тих, хто зараз на території нашої держави, просять виїхати.

Всім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в найближчий період, рекомендується уникати поїздок до країни, а також, якщо дозволяють обставини, всім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якомога швидше покинути країну,

– йдеться в заяві МЗС.

Також уряд просить тих, хто перебуває в Україні, дати свої контакти посольству Північної Македонії в Україні.

Фінляндія закликає негайно покинути Україну

Посольство Фінляндії в Україні закликало своїх громадян негайно виїхати з нашої країни. Дипломати закликають скористатися комерційними рейсами, поки є така можливість.

Закликаємо негайно покинути країну через загрози, які існують через подальшу напружену та непередбачувану безпекову ситуацію в Україні,

– йдеться в заяві посольства.

Які ще країни закликали своїх громадян виїхати з України

Уже понад десяток країн світу звернувся до своїх громадян, які зараз на території України із закликом покинути нашу країну. Зокрема на такий крок уже пішли США, Велика Британія, Канада, Японія, Нідерланди, Норвегія, Чорногорія, Ізраїль, Литва та Естонія. Південна Корея узагалі заборонила своїм громадянам їхати до України.

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