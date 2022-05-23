Ще 5 окупантів успішно "заблукали": ЗСУ оприлюднили фото ліквідованих росіян

ЗСУ продовжують впевнено та успішно боронити Україну від російських окупантів, завдаючи ворогу величезних втрат.

Українські захисники не лише стримують ворожий наступ та звільняють окуповані території, а й щодня ліквідовують загарбників, які прийшли на українську землю.

До теми На Запоріжжі ЗСУ вивели з бою ще 46 окупантів, знищили їхні безпілотники й іншу техніку

СтратКом ЗСУ оприлюднив імена, звання, походження і навіть фото чергової порції окупантів, які змогли залишити нашу землю в найкращий можливий для нас спосіб.

Офіцер Збройних Сил України та військовий блогер Анатолій Штефан розповів про вбитих ворогів, які заблукали "на навчаннях" в Україні, але вже повернулись додому, правда вантажем "200".

Ліквідовані російські окупанти

Капітан Квашин Євгеній;

Лейтенант Гайфуллін Інгіз з Башкирії;

Старший лейтенант Айдинян Антон зі Ставрополя;

Старший лейтенант Гончаров Микола з Бурятії;

Командир роти матеріального забезпечення 28 ОПМБР капітан Віктор Панфілов з Рязанської області.

Земля вам бетоном, тварюки,

– йдеться у повідомлення СтратКому.

Знищені російські окупанти / Фото СтратКом ЗСУ

Здається, саме у такий спосіб – знищення окупантів – українські воїни найкраще показують ворогу, що Росії в Україні зовсім не раді, і ніхто не збирався росіян зустрічати з квітами. Загалом Росія вже зазнала таких втрат в Україні за три місяці, як СРСР за 9 років в Афганістані.

Чому окупанти зазнають втрат: думка британської розвідки

У Міністерстві оборони Великої Британії назвали кілька причин, через які країна-агресор зазнає таких великих втрат в Україні:

у війську країни-агресорки погана тактика на малих висотах;

у Росії обмежене, якщо не відсутнє, прикриття з повітря;

відчувається також відсутність гнучкості.

Також у розвідці кажуть, що керівництво російського війська постійно наступає на одні і ті ж граблі. Це й стало причиною того, що щоденно кількість особового складу лише скорочується. Сприяє цьому також посилення наступу на Донбасі.

Загальні втрати ворога станом на 23 травня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог вже втратив 29 200 окупантів.

Окрім цього українські захисники успішно знищують не лише живу силу, а й техніку загарбників.

Актуальні втрати ворога на 23 травня

особового складу – 29 200 осіб ліквідовано;

танків – 1 293 одиниці;

бойових броньованих машин – 3 166 одиниць;

артилерійських систем – 604 одиниці;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 одиниць;

крилатих ракет – 110 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

До теми ворожих втрат – 45 артилерійська бригада красиво нищить техніку росіян: відео



