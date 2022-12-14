Ще 64 захисників України вдалося повернути: серед них – оборонці Бахмута

Україна продовжує повертати з полону своїх людей. 14 грудня стало відомо, що додому повернулися ще 64 військовослужбовці.

Про черговий обмін полоненими розповів глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив, що Україна продовжує повертати своїх людей.

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Захисники воювали на Донбасі

Відомо, що додому повернулися 64 військовослужбовці ЗСУ. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, обороняли Бахмут від російської агресії. До своїх рідних невдовзі повернуться офіцери, рядові та сержанти. Українські Герої!

Ще 64 захисники України повернулися додому з полону: дивіться відео

Також з полону вдалося звільнити громадянина США Мурекезі Суеді. Він допомагав українцям, через що і став бранцем Кремля. Крім того, Україна повернула тіла ще 4 загиблих Героїв.



З полону повернули громадянина США / Фото з телеграма Єрмака

Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний всій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо,

– зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. У День ЗСУ додому повернулися ще 60 воїнів. Мовиться про військових Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків і 2 жінок. Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.

Чому Україна не називає свої втрати

На це питання під час телемарафону відповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, чому Україна не озвучує реальних цифр, які стосується втрат.

За словами Ганни Маляр, відповідні дані засекречені не просто так.

Тому, що у військовій науці тактика поведінки військ у тому числі залежить від співвідношення втрат противника. То вони рахують, скільки від загальної кількості є втрат,

– наголосила Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що існує певний відсоток. Після його досягнення будь-яка армія починає змінювати свою тактику. І щоб ворог не мав можливості це робити, звіряючись з втратами України, їх засекретили.

Але вона додала, що ці відомості не можуть залишатися таємницею вічність. Після перемоги вони все одно будуть доступними. Адже за кожним загиблим Героєм є рідні та близькі.