Ще 7 областей потрапили до червоної зони карантину

До червоної зони карантину віднесли ще низку областей. Мовиться про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську. Посилений карантин у цих регіонах почне діяти з 30 жовтня.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 27 жовтня.

Важливо COVID-хворих побільшало: понад 22,5 тисячі інфікованих за добу, майже 6 тисяч – у лікарнях

Правила червоної зони у регіонах

У червоній зоні діють найсуворіші правила карантину. Заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо

Щоправда, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів будуть вакциновані й матимуть "зелений" сертифікат. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження у міжрегіональному транспортному сполученні.

Станом на 27 жовтня 8 областей України перебувають в червоній зоні: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Рівненська, Миколаївська та Херсонська.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: яка ситуація зараз

У жовтні в Україні значно погіршилась епідемічна ситуація. Наприклад, 26 жовтня 22 574 людини захворіли на коронавірус.

Важливо, що все більше людей потребують госпіталізації, хоч місць у лікарнях в деяких областях не вистачає. За останню добу до медзакладів забрали 5 925.

Глава комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький не виключає, що це ще може бути не пік захворюваності. Він попередив про ймовірний колапс медичної системи.

За весь час пандемії в Україні інфікувались 2 825 733 людей, 2 401 705 з яких вже одужали. На жаль, 65 628 – померли.

У МОЗ наголошують, що єдиний спосіб уникнути локдауну – вакцинація. До речі, від початку вакцинальної кампанії щепили 9 363 493 особи. Першу дозу отримала 9 363 491 людина, дві – 7 138 082.



Привілеї для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу