Ще 7 років тому була звичайною українською дівчинкою: як працює роспропаганда на Донбасі

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" показав, як російська пропаганда змінює мешканців окупованих територій. Однією з жертв режиму стала і 15-річна Ангеліна Карпека. Дівчинка змалечку позує з автоматом та благословляє бойовиків "ДНР".

Дівчинка ще раніше потрапила до бази "Миротворця" з позначкою "жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди".

Важливо Змушують крокувати, наче солдатів: у Росії дітей змалечку готують до війни

Що відомо про Ангеліну Карпеку

Дитина народилася 26 квітня 2006 року на Донбасі. Вона жила з бабусею, яка писала для онуки вірші Володимиру Путіну. Сама Ангеліна в захваті від проросійських бойовиків, які вбивають наших захисників на Донбасі.

Після війни на Донбасі дівчинку використовували у російській пропаганді. До прикладу, коли новобранці армії "ДНР" приймали присягу, дівчинка хрестила солдат зі словами: "Боженька, допоможи їм!". Бойовики натомість подарували її військову форму, в якій дитина ходила щодня.



Окупанти використовують дитину / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"



Дитина любить проросійських бойовиків / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"

Не так давно Ангеліна отримала російський паспорт. У соцмережах дитина не приховувала свого щастя та закликала "Укропію" тримати дистанцію.

Росія із самого дитинства готує російських дітей до війни. Вони часто виступають у костюмах військових зі зброєю. А у травні 2021 року діти на концерті зображали могили загиблих солдатів Другої світової.



Ангеліна отримала паспорт / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"



Дитина вороже налаштована проти України / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"