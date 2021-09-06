Ще 7 років тому була звичайною українською дівчинкою: як працює роспропаганда на Донбасі
Джерело:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" показав, як російська пропаганда змінює мешканців окупованих територій. Однією з жертв режиму стала і 15-річна Ангеліна Карпека. Дівчинка змалечку позує з автоматом та благословляє бойовиків "ДНР".
Дівчинка ще раніше потрапила до бази "Миротворця" з позначкою "жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди".
Важливо Змушують крокувати, наче солдатів: у Росії дітей змалечку готують до війни
Що відомо про Ангеліну Карпеку
Дитина народилася 26 квітня 2006 року на Донбасі. Вона жила з бабусею, яка писала для онуки вірші Володимиру Путіну. Сама Ангеліна в захваті від проросійських бойовиків, які вбивають наших захисників на Донбасі.
Після війни на Донбасі дівчинку використовували у російській пропаганді. До прикладу, коли новобранці армії "ДНР" приймали присягу, дівчинка хрестила солдат зі словами: "Боженька, допоможи їм!". Бойовики натомість подарували її військову форму, в якій дитина ходила щодня.
Окупанти використовують дитину / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"
Дитина любить проросійських бойовиків / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"
Не так давно Ангеліна отримала російський паспорт. У соцмережах дитина не приховувала свого щастя та закликала "Укропію" тримати дистанцію.Зверніть увагу! Росія із самого дитинства готує російських дітей до війни. Вони часто виступають у костюмах військових зі зброєю. А у травні 2021 року діти на концерті зображали могили загиблих солдатів Другої світової.
Ангеліна отримала паспорт / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"
Дитина вороже налаштована проти України / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"