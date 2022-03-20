Ще 70 жителів Рубіжного вдалося врятувати від російського терору

З Луганщини продовжують власними силами евакуйовувати людей. Так, 70 мешканців Рубіжного вибралися до безпечних місць.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що вдалося це зробити попри те, що в області гуманітарний коридор не відкрили.

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70 мешканців Рубіжного вдалося евакуювати

Вивезення мешканців з-під російської облоги вдалося здійснити силами місцевої влади та волонтерів.

Евакуювали людей за допомогою автобусів. Їх доправили до залізничних вокзалів. Далі вже мешканці Луганщини відправляться у західні регіони України.

Зазначимо, що 20 березня відкрили 7 гуманітарних коридорів. З їхньою допомогою намагатимуться вивезти мирне населення з Донецької, Київської, а також Харківської областей.

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