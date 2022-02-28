Ще дві країни нададуть Україні військову та гуманітарну допомогу, – Кулеба

Румунія посилює свою військову та гуманітарну підтримку Україні. Сінгапур також надіслав гуманітарну допомогу

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він провів переговори з румунським та сінгапурськими колегами Богданом Ауреску та Вівіаном Балакришнаном.

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Допомога від Румунії

Кулеба зазначив, що Румунія посилює свою військову та гуманітарну підтримку Україні, яка захищається від російського вторгнення.

Вдячні Румунії за цю цінну допомогу та за турботу про наших громадян, які тікають від війни Путіна,

– написав міністр.

Допомога від Сінгапуру

Кулеба зазначив, що Сінгапур солідарний з Україною, оскільки країна захищає себе від російського вторгнення.

Вдячні за гуманітарну допомогу Сінгапуру та закликаємо Сінгапур приєднатися до глобального економічного тиску на Росію, щоб зупинити війну Путіна,

– додав голова МЗС.

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