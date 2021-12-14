Ще дві області можуть вийти з червоної зони цього тижня

14 грудня 2021 , 10:35
Читать новость на русском

Джерело:

Київська школа економіки

Цього тижня в Україні може поменшати "червоних" областей. Мова йде про Київську та Житомирську області.

Київщина та Житомирщина можуть "доєднатися" до Вінницької та Хмельницької областей, які цього тижня офіційно виходять з червоної зони. про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Зверніть увагу В Україні ще дві області переходять у жовту зону

Ганиченко закликав вакцинуватися

Юрій Ганиченко заявив, що за показниками кількості хворих та тих, хто одуав, Київська та Житомирська області можуть вийти із червоної зони цього тижня.

Є два регіони, які потенційно на цьому тижні можуть вийти (з червоної зони – 24 канал). Це Київська та Житомирська області,
– заявив Ганиченко.

Хмельницька та Вінницька області вийдуть із червоної зони уже 15 грудня. Натомість ще 7 областей залишаться "червоними":

  • Київська;
  • Житомирська;
  • Черкаська;
  • Запорізька;
  • Волинська;
  • Сумська;
  • Миколаївська.

Коронавірус в Україні: останні новини

Автор: Іван Магуряк