Ще дві області можуть вийти з червоної зони цього тижня

Цього тижня в Україні може поменшати "червоних" областей. Мова йде про Київську та Житомирську області.

Київщина та Житомирщина можуть "доєднатися" до Вінницької та Хмельницької областей, які цього тижня офіційно виходять з червоної зони. про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Юрій Ганиченко заявив, що за показниками кількості хворих та тих, хто одуав, Київська та Житомирська області можуть вийти із червоної зони цього тижня.

Є два регіони, які потенційно на цьому тижні можуть вийти (з червоної зони – 24 канал). Це Київська та Житомирська області,

– заявив Ганиченко.

Хмельницька та Вінницька області вийдуть із червоної зони уже 15 грудня. Натомість ще 7 областей залишаться "червоними":

Київська;

Житомирська;

Черкаська;

Запорізька;

Волинська;

Сумська;

Миколаївська.

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