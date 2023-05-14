Ще кілька візитів і все, – Зеленський натякнув на поповнення арсеналу і початок контрнаступу ЗСУ

Україна готується провести контрнаступ. Володимир Зеленський під час свого візиту до Німеччини натякнув, що він от-от розпочнеться.

Під час спільної з канцлером Німеччини Олафом Шольцом конференції, глава української держави зазначив, що має зробити ще кілька візитів. Після цього наше військо отримає все необхідне, щоб провести контрнаступ, передає 24 Канал.

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Контрнаступ от-от розпочнеться

Журналістка запитала Володимира Зеленського, коли ж розпочнеться контрнаступ. Особливо, якщо враховувати той факт, що згадок про нього у Західних ЗМІ з кожним днем стає усе більше. Президент України взяв слово, пообіцявши Олафу Шольцу, що не затягуватиме з відповіддю.

Ще кілька візитів і все,

– лаконічно заявив президент.

У залі всі усміхнулися, після чого Олаф Шольц додав: "Бажаю успіху".

Канцлер також зазначив, що завдання Німеччини полягає в допомозі Україні захищатися проти російської агресії. Він додав, що Берлін на другому місці після Вашингтона серед тих, хто підтримує нашу державу у війні, розв’язаній Росією. І так буде надалі, наголосив він.

"Тому цей пакет зараз такий великий. Це мільярдна сума, ми це бачимо. Наш меседж цілком чіткий стосовно України, а також стосовно російського агресора. Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Ми сподіваємося, що війна швидко закінчиться", – додав канцлер Німеччини.

Він додав, що Україна завдяки сучасному озброєнню матиме можливість себе захищати. Водночас він вкотре підкреслив, що партнери готуються до того, що підтримка нашої держави може бути довготривалою.

Зауважимо, що під час конференції у телеграмі Володимира Зеленського з'явився допис. У ньому глава держави подякував Німеччині за найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення.

Німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП рятують українські життя й наближають нас до перемоги. Німеччина – надійний союзник. Разом наближаємо мир,

– підкреслив він.

Про пакет військової допомоги стало відомо зранку 14 травня. Тоді у МЗС Німеччини повідомили, що його загальна сума 2,7 мільярда євро, а увійдуть до нього:

18 колісних гаубиць,

протиповітряна оборона: 4 системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети,

артилерійські боєприпаси,

30 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 + 20 бойових машин піхоти MARDER,

понад 100 бойових броньованих машин.

У відомстві підкреслили, що твердо стоять на стороні нашої держави, яка протистоїть агресії з боку Росії.