Ще майже 1200 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 17 липня

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1190 окупантів. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 17 липня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 1 038 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 липня 2025 року

Особового складу – близько 1 038 650 (+1190),

танків – 11029 (+4),

бойових броньованих машин – 22996 (+1),

артилерійських систем – 30438 (+43),

РСЗВ – 1440 (+0),

засобів ППО – 1197 (+1),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250),

крилатих ракет – 3491 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 55383 (+154),

спеціальної техніки – 3932 (+0).

Втрати ворога на 17 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ