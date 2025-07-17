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24 Канал Новини України Ще майже 1200 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 17 липня
17 липня, 06:33
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Ще майже 1200 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 17 липня

Юлія Муріна

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1190 окупантів. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 17 липня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 1 038 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 липня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 038 650 (+1190),
  • танків – 11029 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22996 (+1),
  • артилерійських систем – 30438 (+43),
  • РСЗВ – 1440 (+0),
  • засобів ППО – 1197 (+1),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250),
  • крилатих ракет – 3491 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55383 (+154),
  • спеціальної техніки – 3932 (+0).

Втрати ворога на 17 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ