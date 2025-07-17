17 липня, 06:33
Ще майже 1200 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 17 липня
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1190 окупантів. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 17 липня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 1 038 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 17 липня 2025 року
- Особового складу – близько 1 038 650 (+1190),
- танків – 11029 (+4),
- бойових броньованих машин – 22996 (+1),
- артилерійських систем – 30438 (+43),
- РСЗВ – 1440 (+0),
- засобів ППО – 1197 (+1),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250),
- крилатих ракет – 3491 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55383 (+154),
- спеціальної техніки – 3932 (+0).