Ще мінус один: вже третій зять Назарбаєва подав у відставку

Зять експрезидента Казахстану Тимур Кулібаєв оголосив про свою відставку. Він обіймав посаду голови Національної палати підприємців "Атамекен".

Про своє рішення Кулібаєв повідомив у своєму звернення до Національної палати підприємців. Причини такого кроку зять Назарбаєва не розповів.

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Це вже третій зять Назрбаєва, який пішов у відставку

У релізі "Атамекен" мовиться про те, що таке рішення щодо долі Кулібаєва ухвалили директори компаній. У своєму звернення родич експрезидента Казахстану наголосив, що очолював Національну палату підприємців протягом останніх 8 років.

Причини відставки не назвали

Кулібаєв подякував колегам за роботу та розповів про свої досягнення на посаді.

Раніше місць у державних компаніях позбулись два інші зяті Назарбаєва. Обидва підприємства працюють у нафто-газовій сфері. Так Дімаш Досанов пішов з посади голови правління АТ "КазТрансОйл", а Кайрат Шаріпбаєв більше не очолює правління АТ "Національна компанія "QazaqGaz".

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Що відомо про Тимура Кулібаєва:

Кулібаєву – 55 років, він – казахський бізнесмен та громадський діяч.

Серед його посаді – голова Національного олімпійського комітету Казахстану, голова Казахської організації нафтогазового та енергетичного комплексу Kazenergy.

Його дружина – Дінара Кулібаєва, 54 роки, – середня дочка Нурсултана Назарбаєва.

Саме Дінара Кулібаєва є найбагатшою жінкою Казахстану.

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