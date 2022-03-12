Ще не скоро трамваї поїдуть: у Харкові зруйноване депо

Російська орда своїми підлими обстрілами знищує інфраструктуру України. Ворог безперервно гатить по Харкову, знищуючи все на своєму шляху.

Через обстріл згоріли автобуси і трамваї

На жаль, трамваї у Харкові ще не скоро поїдуть. Ворог ще на початку березня завдав удару по Салтівському трамвайному депо.

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Мер Харкова повідомляв, що через обстріл згоріло декілька нових червоних автобусів і трамваї.

Тепер з депо з'явилися промовисті фото, які засвідчують кривавість російського режиму Путіна.



У Харкові зруйноване депо / Фото з телеграму Геращенка



У Харкові зруйноване депо / Фото з телеграму Геращенка



У Харкові зруйноване депо / Фото з телеграму Геращенка

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