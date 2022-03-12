Ще не скоро трамваї поїдуть: у Харкові зруйноване депо
12 березня 2022 , 18:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Pravda Gerashchenko
Російська орда своїми підлими обстрілами знищує інфраструктуру України. Ворог безперервно гатить по Харкову, знищуючи все на своєму шляху.
Через обстріл згоріли автобуси і трамваї
На жаль, трамваї у Харкові ще не скоро поїдуть. Ворог ще на початку березня завдав удару по Салтівському трамвайному депо.
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Мер Харкова повідомляв, що через обстріл згоріло декілька нових червоних автобусів і трамваї.
Тепер з депо з'явилися промовисті фото, які засвідчують кривавість російського режиму Путіна.
У Харкові зруйноване депо / Фото з телеграму Геращенка
У Харкові зруйноване депо / Фото з телеграму Геращенка
У Харкові зруйноване депо / Фото з телеграму Геращенка
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