Ще один акт геноциду, – Денісова про обстріл з танка будинку для літніх людей на Луганщині

Російські окупанти продовжують цинічно знищувати українське населення. Черговий злочин проти людяності стався 11 березня у Кремінній на Луганщині. Тут загарбники розстріляли 56 літніх людей.

Деталі інциденту стали відомими лише за 9 днів – 20 березня. На злочин вже відреагувала уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.

До теми 56 стареньких загинули на місці, – Гайдай про обстріл будинку престарілих у Кремінній

Цілеспрямовано розстрілювали з танка впритул

За словами Денісової, окупанти цинічно та цілеспрямовано з танка впритул обстріляли будинок для людей похилого віку. На жаль, 56 старших осіб, що там перебували, загинули на місці.

15 людей вижили, але їх ординці викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Омбудсвумен додає, що дістатися до місця трагедії, щоб поховати загиблих стареньких, – досі неможливо.

Ще один акт жахливого геноциду України

Денісова наголошує, що це ще один акт жахливого геноциду – винищення мирного населення України.

"За кожен такий злочин, за кожне забране невинне життя керівництво держави-агресора має відповісти за усією суворістю міжнародного кримінального закону", – зауважила вона.

Уповноважена з прав людини, закликала Міжнародний кримінальний суд врахувати цей факт у справі розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності з боку російського політичного та військового керівництва.

Також Денісова попросила країни-члени ООН прискорити створення Спеціального військового трибуналу.

Рашистські злочинці повинні понести всю вагу відповідальності за безчинства в Україні

– підсумувала омбудсвумен.

Актуально На Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян

Важливо – Розказують, що з 31 березня вже будуть рублі, – волонтер про плани росіян на окупованій Луганщині: дивіться відео 24 каналу