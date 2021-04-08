Ще один анекдот, – Арестович про залучення Януковича до перемовин у рамках ТКГ

Представник Росії Дмитро Козак запропонував залучити президента-втікача Віктора Януковича до Тристоронньої контактної групи. Така пропозиція є смішною і схожою на справжній анекдот.

Таку думку висловив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Він додав, що ця ситуація показує, що Москва нездатна "продавити" свою позицію.

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Арестович розповів, що Козак на пресконференції, яка відбулась 8 квітня, розповідав "анекдоти". До слова, темою конференції була ситуація на Донбасі.

Янукович – це ще один анекдот,

– сказав Арестович.

За словами Арестовича, Росія вже давно хоче нав'язати всім свою позицію.

"Мовиться про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту, хоча насправді є, і що Київ має безпосередньо спілкуватися з так званими самопроголошеними республіками", – пояснив Арестович.

Козак про Януковича: про що мовиться