Ще один до колекції: українські десантники збили російський штурмовик Су-25

21 квітня 2022 , 16:29
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Джерело:

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Підрозділи протиповітряної оборони України знищили ще один російський винищувач окупантів. Окрім цього українські захисники ліквідували російський безпілотник "Орлан-10".

Підрозділи десантно-штурмових військ збили ворожу техніку з зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak".

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Протиповітряна оборона України продовжує захищати наше небо та активно ліквідовує ворожі літаки.

Повітряний простір, де виконують завдання українські десантники – знаходиться під повним контролем наших зенітних ракетно-артилерійських підрозділів. І ворог тут спокійно літати не буде! Йому відразу “підрізають крила” та розбивають об землю. Адже це українське небо,
– заявив офіцер-десантник.

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Автор: Ярослава Прадід