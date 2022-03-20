Ще один геноцид: за "русский мир" в Україні гинуть нечисленні народи Дагестану

За кількістю мертвих через вторгнення Росії до України перше місце займає Дагестан. Це можна простежити навіть за заниженими російськими даними.

Таку інформацію Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив 20 березня. Вони зазначили, реальні масштаби втрат по республіці невідомі.

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Традиційне "гарматне м'ясо"

Джерела видання "Кавказ.Реалии" в уряді Дагестану повідомили, що є принаймні 130 "двохсотих" контрактників. Крім цього, є загиблі строковики, кількість яких ніхто не уявляє.

"Реальна статистика у регіональному розрізі РФ поки недоступна. Проте вже зрозуміло, що Дагестану доводиться платити за путінську авантюру дорожче, ніж багатьом суб'єктам Росії", – зазначили у Центрі.

За словами Центру стратегічних комунікацій, регіони як Дагестан для величі імперії є традиційними постачальниками "гарматного м'яса". На цій території найнижчі зарплати та найвища корупція. Водночас у Дагестані – висока народжуваність і тотальне безробіття. Такі фактори й спонукають чоловіків робити кар'єру у війську.

Вбиває нечисельні спільноти

Якщо подивитися на географію походження 40 "двохсотих" дагестанців, яких таки визнали у Росії, то постає тривожна картина. До України помирати їдуть представники корінних народів: аварців, даргинців, кумиків, лакців, лезгин, ногайців, рутульців, табасаран, цахурів.



Хто воює проти України / Інфографіка Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Ці спільноти нечисельні. Наприклад, рутульців у Дагестані є менше ніж 30 тисяч, цахурів – менше ніж 10 тисяч.

Тобто путінська агресія супроводжується не лише геноцидом проти українців Маріуполя, Харкова, Чернігова, але побічно призведе до етноциду нечисленних корінних народів Кавказу,

– розповіли у Центрі.

На такий факт повинні звернути увагу у Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.