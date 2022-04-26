Ще один Су-25 і Ка-52 на додачу: успіхи Повітряних сил України за минулу добу
26 квітня 2022 , 23:50Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
За добу протиповітряні підрозділи ЗСУ знищили 7 летючих ворожих об'єктів. Серед них - винищувач Су-25 та гелікоптер Ка-52.
7 повітряних цілей ліквідували в українському небі. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують боронити країну від російських загарбників.
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Серед знищеної техніки окупантів за останню добу є:
- 1 літак Су-25;
- 1 вертоліт Ка-52;
- 2 крилаті ракети;
- 3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").
Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!
– повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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