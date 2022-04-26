Ще один Су-25 і Ка-52 на додачу: успіхи Повітряних сил України за минулу добу

26 квітня 2022 , 23:50
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Джерело:

Командування Повітряних Сил ЗСУ

За добу протиповітряні підрозділи ЗСУ знищили 7 летючих ворожих об'єктів. Серед них - винищувач Су-25 та гелікоптер Ка-52.

7 повітряних цілей ліквідували в українському небі. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують боронити країну від російських загарбників. 

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Серед знищеної техніки окупантів за останню добу є: 

  • 1 літак Су-25;
  • 1 вертоліт Ка-52;
  • 2 крилаті ракети;
  • 3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!
– повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ. 

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Автор: Ярослава Прадід