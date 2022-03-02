Ще один злочин: жахливі фото обстрілу житлового масиву Чернігова

Російські військові цинічно обстріляли житлові райони Чернігова. Ворожі обстріли зруйнували будинки та лікарню.

Армія агресора обстріляла Чернігів о 12:30. Окупанти по-звірячому випускали снаряди у густонаселений район.

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Постраждала Чернігівська районна лікарня. Частину пацієнтів переводять в інші будівлі або медичні заклади. Інформацію про жертв та потерпілих ще уточнюють.

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Жахливих пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. У них вибиті вікна, двері, зірвані дахи, а також пошкоджені стіни. Зруйновані й адміністративні будівлі, зокрема відділ поліції.



Окупанти цинічно обстріляли житловий район Чернігова / Фото ДСНС



Під обстріл потрапила лікарня / Фото ДСНС



Інформацію про жертв та постраждалих ще уточнюють / Фото ДСНС



У будинках вибило вікна / Фото ДСНС

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