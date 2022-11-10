Ще одна дивна смерть колаборанта в ДТП: у Криму розбився екснардеп Ременюк

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у Криму розбився ще один колаборант Олексій Ременюк. Вони зазначають, що він намагався втекти від поліції.

РосЗМІ повідомили 10 листопада про ще одну дивну смерть в ДТП. Цього разу йдеться про ексдепутата-зрадника Олексія Ременюка, пише 24 канал.

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Що відомо про чергову ДТП

ДТП сталася у Сімферополі. Голова колишньої української проросійської партії "Русь Єдина" розбився на смерть під час втечі від поліції.

Як зазначають, Ременюк їхав ввечері з дня народження свого товариша. Його зупинили працівники поліції та перевірити на стан алкогольного сп'яніння. Виявилося, що ексдепутат сів п'яним за кермом.

Правоохоронці намагалися його затримати, однак Ременюк вирішив втекти. Як повідомляють пропагандисти, його Land Rover вийшов на зустрічну смугу на об'їзній трасі та зіткнувся з вантажівкою. РосЗМІ інформують, що він та його пасажир померли на місці.

Що відомо про проросійську партію

Влітку 2022 року восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської партії "Русь Єдина". Раніше вона мала назву "Партія політики Путіна".

Партія була створена в червні 2003 року під назвою "Слов'янський народно-патріотичний союз". Потім вона змінила назву на "Партія політики Путіна", а згодом стала називатися "Русь Єдина". Її співголова – Олексій Ременюк, нардеп III та IV скликання. Найбільшою прихильністю партія користувалася в Криму, але набирала менше ніж 0,5%.

Смерть Стрємоусова: головні новини

Пропагандистські ЗМІ 9 листопада повідомили, що ватажок окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стрємоусов "загинув" у ДТП. Цікаво, що цього ж дня Росія заявила, що виводить війська з Херсону.

Кирило Стрємоусов "загинув" у ДТП. Цікаво, що цього ж дня Росія заявила, що виводить війська з Херсону. Спершу росЗМІ заголосили про смерть Стрємоусова, потім заявили, що "не все так однозначно", й смерть колаборанта офіційно ще не підтвердили.

Згодом головний гауляйтер Херсонщини Владамір Сальдо випустив "прощальне" відео. З сумним виразом обличчя (актор з Сальдо дуже поганий) він повідомив, що Стрємоусов таки все. Водночас встановили, що відео записали ще за 2 години до перших повідомлень про "смерть" колаборанта.

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