Ще одна країна проситься в НАТО

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попросив європейські країни прийняти Косово до Європейського Союзу та НАТО, оскільки вважає, що це сприятиме миру, стабільності та безпеці.

Він також заначив, що жителі Косова стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін спробує спровокувати війну на Балканах та в інших куточках Європи.

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Ми хочемо приєднатися до ЄС і НАТО. Якщо нас приймуть, це буде краще для народу Косова, для республіки і для всього регіону і європейського континенту в цілому,

– сказав Курті,

Він додав, що країни ЄС і НАТО має бути більш відданим усуненню російського впливу на Балканах.

Про вторгнення в Україну

Щодо російського втручання в Україну, Курті сказав в інтерв’ю британському Sky News, що Косово переживало війну в минулому і що народ Косова виявляє солідарність з українським народом, а також розкритикував Сербію, яка, за його словами, залишається єдиною країною в Європа, крім Білорусі, яка не вводила санкції проти Росії.

Балкани не застраховані від наслідків ситуації в Україні, тому що на Балканах є держава, яка не вводила санкції проти Росії, яка не приєдналася до ЄС у засудженні російської окупації, а це Сербія, наш сусід,

– зазначив прем'єр-міністр Косова.

Критика Сербії

За його словами, значна частина озброєння Сербії надходить із російських пожертв, а більшість великих російських компаній мають філії в Сербії.

Саме тому жителі Косова стурбовані тим, що деспотичний президент Володимир Путін спробує спровокувати війну на Західних Балканах, щоб перетворити їх на поле битви із західними демократіями,

– сказав Курті.

Він заявив, що жителі Косова рішучі, пильні і не боїться.

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