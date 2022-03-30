Ще одна людина померла в лікарні: кількість жертв удару по Миколаївській ОДА знову зросла
Джерело:Суспільне Миколаїв
Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу окупантів Миколаївської обласної ради збільшилася вже до 15 осіб.
Про це журналістам повідомив начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в області Олександр Задорожний.
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Він зазначив, що з-під завалів дістали тіла 14 загиблих, ще одна людина померла в лікарні швидкої медичної допомоги.
Раніше Віталій Кім зазначив, що пошуки людей під завалами будівлі Миколаївської ОВА все ще тривають. І до кінця цього дня вони, швидше за все, не завершаться.
Триває розблокування людей. І це триватиме, думаю, щонайменше добу,
– зазначає він.
Також відомо про 36 поранених. П'ятеро з них зараз у важкому стані, а одного вдалося стабілізувати.
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