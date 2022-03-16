Ще одна партія Starlink прибула в Україну

Ще одна партія система безпровідного супутникового зв'язку Starlink прибула в Україну. Саме вона дозволяє мати хороший інтернет навіть у випадку, коли можуть виникати проблеми зі звичними для нас способами зв'язку.

Відповідну інформацію написав у телеграмі очільник Мінцифри Михайло Федоров. Нова партія надійшла 15 березня.

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Нова партія Starlink в Україні

Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло,

– розповів Федоров.

Міністр влучно відзначив, що майбутнє за Україною.

"Дякую Ілон! Дякуємо Польщі!" – сказав глава Мінцифри.



Нова партія Starlink вже в Україні / Фото з телеграму Михайла Федорова

До речі, надав Starlink винахідник та засновник відомих компаній Ілон Маск. Відомо, що мовиться про систему безпровідного супутникового зв'язку, що надає доступ до широкосмугового інтернет-підключення.

Термінали працюють завдяки мережі супутників на орбіті, які взаємодіють між собою на низьких частотах. Starlink надає можливість у будь-якій точці Землі встановити безперебійний зв'язок.