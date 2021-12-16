Ще в одній країні-сусідці України виявили зараження Омікроном

Все більше країн заявляють про випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. До них долучилася і Польща.

Перший випадок нового штаму COVID-19 виявили у місті Катовіце. Захворіла молода жінка.

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Омікрон вже у Польщі

Мутація була виявлена ​​у зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото. Пацієнтка перебуває в ізоляторі та почувається добре,

– заявили у МОЗ Польщі.

У міністерстві додали, що санітарна інспекція країни вжила всіх необхідних заходів у зв'язку з появою нового варіанту вірусу.

Штам Омікрон: що про нього відомо

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. Вчені припускають, що Омікрон міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини.

За інформацією керівника двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра, новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Наразі випадки зараження Омікроном зафіксували вже майже у 80 кранах.

Наявні вакцини не надто ефективні проти цього штаму. Препарат від Pfizer забезпечив тільки 33% захисту.

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