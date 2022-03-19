Ще одного російського спецпризначенця відправили "додому"

Українські захисники ліквідували ще одного окупанта. Водночас росіяни у мережі продовжують публікувати інформацію про загиблих путінських військових.

Вбитий окупант виявився 37-річним Володимиром Голубцовим – бійцем російського загону спеціального призначення "Урал" із Нижнього Тагілу. Влада відповідного міста вже "пообіцяла допомогу" його родині.

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Відповідні повідомлення показують, що російська пропаганда вже не може контролювати поширення інформації про втрати Росії у війні. Словам "втрат немає" вже ніхто не повірить.



Ліквідований окупант Володимир Голубцов / Скриншот з російської спільноти у соцмережах

Зауважте, що станом на ранок 19 березня Збройні Сили України ліквідували понад 14 400 російських загарбників. Водночас вище військове керівництво Росії намагається приховати це, мовляв, їхні втрати в Україні мінімальні.

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