"Ще одну цацу відправили до пекла": у мережі повідомляють про знищення капітана орків

У мережі повідомляють, що вдалось знищити капітана 1 рангу Чорноморського флоту Росії. Мовиться про Андрія Палія.

Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 19 березня. Зокрема відомо, що знищений орк був заступником командувача військово-патріотичної роботи Чорноморського флоту.

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У пекло відправився ще один російський капітан

Відомо, що капітана знищили в Україні, адже він прийшов сюди з війною.

Ще одну важливу цацу наші військові хлопнули нещодавно. Цілий капітан першого рангу, заступник командувача військово-патріотичної роботи Чорноморського флоту – Андрій Палій. Відправився до пекла,

– мовиться у повідомленні.

Відомий телеграм-канал NEXTA Live повідомив, що заступник командувача Чорноморського флоту Росії, капітан першого рангу Андрій Палій загинув на території України.

За їхніми даними про це у своєму блозі повідомив його знайомий президент консалтингової групи "Сприяння" Костянтин Царенко.

Де і за яких обставин загинув командувач флотом, не повідомляється,

– мовиться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердив також український військовий блогер Анатолій Штірліц.

"Слава Нації! Смерть ворогам!" – підсумував Штірліц.

Офіційно українська влада про це ще не повідомляла.

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