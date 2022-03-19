"Ще одну цацу відправили до пекла": у мережі повідомляють про знищення капітана орків
Джерело:телеграм "Київ Оперативний"
У мережі повідомляють, що вдалось знищити капітана 1 рангу Чорноморського флоту Росії. Мовиться про Андрія Палія.
Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 19 березня. Зокрема відомо, що знищений орк був заступником командувача військово-патріотичної роботи Чорноморського флоту.
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У пекло відправився ще один російський капітан
Відомо, що капітана знищили в Україні, адже він прийшов сюди з війною.
Ще одну важливу цацу наші військові хлопнули нещодавно. Цілий капітан першого рангу, заступник командувача військово-патріотичної роботи Чорноморського флоту – Андрій Палій. Відправився до пекла,
– мовиться у повідомленні.
Відомий телеграм-канал NEXTA Live повідомив, що заступник командувача Чорноморського флоту Росії, капітан першого рангу Андрій Палій загинув на території України.
За їхніми даними про це у своєму блозі повідомив його знайомий президент консалтингової групи "Сприяння" Костянтин Царенко.
Де і за яких обставин загинув командувач флотом, не повідомляється,
– мовиться у повідомленні.
Цю інформацію підтвердив також український військовий блогер Анатолій Штірліц.
"Слава Нації! Смерть ворогам!" – підсумував Штірліц.
Офіційно українська влада про це ще не повідомляла.
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