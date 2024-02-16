Ще у середу було все нормально, – адвокат Навального розповів про останню зустріч

Російський політик Олексій Навальний помер у виправній колонії. Водночас його адвокат заявив, що ще в середу його стан здоров'я був у нормі.

Адвокат Навального Леонід Соловйов розповів деталі останнього візиту до Навального. Він відвідував Навального в середу – два дні тому.

Увага Навальний помер у колонії

"За рішенням сім'ї Олексія Навального я взагалі нічого не коментую. Зараз розбираємось. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було нормально", – заявив адвокат Навального Леонід Соловйов.

Навальний помер після прогулянки

Російський опозиціонер Олексій Навальний після прогулянки в колонії відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши. Про це сьогодні, 16 лютого повідомила російська федеральна служба виконання покарань (ФСИН).

Зазначають, лікарі швидкої медичної допомоги констатували його смерть, зазначено в повідомленні.

"Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються", – йдеться у повідомленні.

Де відбував термін Навальний