Ще згадаємо про кордони Чернігівського князівства, – мер Атрошенко відповів Путіну
Мер Чернігова записав відеозвернення після масових атак окупанта вночі 28 лютого. Владислав Атрошенко пригадав історію України.
У своєму зверненні він зауважив, як очільник Кремля любить повчати українців неправдивою історією України, інформує 24 канал. Річ у тім, що з вуст російського диктатора завжди лунає брехня про українські території.
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Мер Чернігова: Ми згадаємо ще свою історію
Атрошенко іронічно сказав, що ще допустить, як зробити "своєю" територію на 300 кілометрів від Чернігова. "Подумаємо", – додав він, відповівши Володимиру Путіну "тією ж монетою".
Кордони Чернігівської області, власне, межують за 183 кілометрів із Росією. Також із Білоруссю за 225 кілометрів.
Нас вчать історії. Ми згадаємо ще історію, де були кордони Чернігівського князівства. Прийде час,
– наголосив міський голова Чернігова.
Звернення чернігівського мера: дивіться відео
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