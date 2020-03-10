Ще не вмерла і не вмре: 10 березня – 155 річниця першого публічного виконня Гімну України

У місті Перемишиль, що нині на території Польщі, 10 березня 1865 року вперше публічно виконали пісню "Ще не вмерла Україна". Через 50 років після того пісня стала державним гімном УНР та ЗУНР, а в 1992 році – державним гімном України.

Найцікавішу інформацію про український гімн – його історію, цікаві факти – зібрав для вас 24 канал.

Цікаво Цитати Тараса Шевченка: найкраще про Україну, мову, Батьківщину та природу

Історія Гімну України

Історія створення державного Гімну України почалася восени 1862 року. Автор тексту пісні "Ще не вмерла Україна" Павло Чубинський написав її під час вечірки у Києві.

За це самого Чубинського вислали в Архангельську губернію за буцімто "шкідливий вплив на розум простолюду". Тоді Російській Імперії не подобалися будь-які прояви самоідентифікації українців.

Вперше вірш Павла Чубинського був опублікований у 1863 році у львівському журналі "Мета". Композитор Михайло Вербицький, будучи захопленим віршем Чубинського, написав музику до нього.

10 бероезня 1865 року відбулося перше публічне виконання пісні у місті Перемишлі, яке згодом стане польським. Відбулося це з нагоди урочистостей до річниці смерті Тараса Шевченка.

Місто Перемишль: карта

З моменту створення і до проголошення Незалежності України пісня "Ще не вмерла Україна" був гімном низки державних утворень, які існували на території України:

Українська Народна Республіка;

Західноукраїнська Народна Республіка;

Карпатська Україна.

Лише через рік після проголошення Незалежності України у 1992 році пісня стала Державним Гімном. У 1996 році він потрапив у Конституцію України, а 2003 року Верховна Рада ухвалила закон про Державний Гімн України.

До слова "Росія розпочала війну тут": у центрі Києва вивісили красномовний банер – фото, відео

Цікаві факти про український гімн

"Ще не вмерла України" чи "Ще не вмерла Україна"?

Фактично, вірш Павла Чубинського дещо відрізняється від нинішнього Державного Гімну України. Наприклад, починається він зі слів "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Ще нам, браття-молодці, усмішнеться доля".

Зміни були запропоновані другим президентом України Леонідом Кучмою перед ухваленням Радою закону про Державний Гімн. Він, зокрема, пропонував змінити звучання перших слів пісні на "Ще не вмерла України".

Гімн України "зазіхає на територіальну цілісність сусідів"?

Ще одна зміна, яка була запропонована Кучмою перед ухваленням закону – щоб офіційним державним Гімном були лише перший куплет і приспів пісні.

Причина такої позиції криється у другому куплеті гімну, де є слова "Станемо, браття, у бій кривавий від Сяну до Дону". Справа у тім, що коли був написаний вірш, ці землі були етнічно українськими, та згодом західні землі відійшли Польщі, східні – Росії.

Таким чином було ухвалено рішення не вважати цю частину пісні офіційним гімном, аби уникнути звинувачень про буцімто зазіхання на територіальну цілісність сусідніх держави.

Версії ідеї створення пісні

Нині точно відомо, що Павло Чубинський написав пісню у 1863 році під час студентської вечірки (у той час вони дещо відрізняли від сучасних). Втім версій того, що надихнуло його є декілька.

За однією з версій Чубинського надихнула польська пісня "Jeszcze Polska nie zgineła", назва якої українською перекладається як "Ще не вмерла Польща".

Ще однією версією є, буцімто поет надихнувся піснею "срб се бије и крв лије за своју слободу", яку виконували сербські студенти, що навчалися у Київському університеті. Переклад слів українською: "серб б'ється, кров проливає за власну свободу".

Павло Чубинський, почувши цю патріотичну пісню, буцімто пішов у іншу кімнату, звідки через пів години повернувся вже з готовим текстом вірша "Ще не вмерла Україна".

Виконання Гімну України на Майдані Незалежності 14 грудня 2013 року: дивіться відео