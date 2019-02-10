Ще одна громада приєдналася до ПЦУ на Одещині: фото

Громада селища Мариново Березовського району вирішила перейти з УПЦ МП до Одеської єпархії ПЦУ.

Громада Свято-Успенського храму селища Мариново на чолі з протоієреєм Романом Федаком, покинула Балтську єпархію колишньої Української православної церкви Московського патріархату і перейшла до Одеської єпархії ПЦУ, повідомили на Facebook-сторінці Одеської єпархії ПЦУ.

Читайте також: "Депутатська ПЦУ": митрополит УПЦ МП надсилає священикам ПЦУ смс із погрозами – фото

Громада майже одноголосно проголосували за перехід до помісної Православної церкви України.

Загалом були присутні 115 віруючих, з яких 111 проголосували за, 3 – проти, 1 – утримався,

– йдеться в повідомленні.

Напередодні громада святого Димитрія Солунського села Пужайкове Балтського району на Одещині оголосила про перехід із УПЦ МП до Православної церкви України.

Як з’явилась Православна церква України?Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.



У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.



Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП. 3 лютого Епіфаній офіційно зійшов на престол, тобто відбулася його інтронізація. А 5 лютого Епіфаній провів у Софійському соборі в Києві перше засідання Синоду ПЦУ.



Щодо УПЦ МП, то вона повинна змінити свою назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви. Такий закон 20 грудня 2018 року схвалив український парламент, давши для цього 3 місяці.