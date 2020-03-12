Ще одного підозрюваного у вбивстві євромайданівця Вербицького затримало ДБР

Державне бюро розслідувань затримало вже другого підозрюваного в участі в організації, яка під час Революції Гідності викрала Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Наразі вирішується питання про обрання щодо затриманого запобіжного заходу.

Ще 27 лютого чоловікові повідомили про підозру, але він не з'явився на виклик, повідомили у Державному бюро розслідувань.

До слова Затримали підозрюваного у вбивстві майданівця Юрія Вербицького: відео допиту

Підозрюваним є мешканець Білої Церкви Київської області. Слідство встановило, що він був членом злочинного угруповання "тітушок", які викрали активістів Вербицького і Луценка.

Чоловіка підозрюють в участі у злочинній групі, а також у викраденні людини. За такі злочини йому загрожує від 5 до 12 років за ґратами.

Правоохоронці 10 березня затримали ще одного підозрюваного у цій справі – Сергія Мисливого. Наразі суд обирає йому запобіжний захід.

Що відомо про Вербицького і його вбивство?Група з 9 "тітушок" викрали Юрія Вербицького та Ігоря Луценка 21 січня 2014 року з лікарні. Їх обох катували та вивезли на теплотрасу. Луценку вдалося вижити, але Вербицький від отриманих травм помер.



Юрій Вербицький – сейсмолог, кандидат наук і активіст Революції Гідності. Посмертно він нагороджений званням Героя України.