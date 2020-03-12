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      Еще одного подозреваемого в убийстве евромайдановца Вербицкого задержало ГБР

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      Государственное бюро расследований задержало уже второго подозреваемого в участии в организации, которая во время Революции Достоинства похитила Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

      Еще 27 февраля мужчине сообщили о подозрении, но он не явился на вызов, сообщили в Государственном бюро расследований.

      К слову Задержали подозреваемого в убийстве майдановца Юрия Вербицкого: видео допроса

      Подозреваемым является житель Белой Церкви Киевской области. Следствие установило, что он был членом преступной группировки "титушок", которые похитили активистов Вербицкого и Луценко.

      Мужчину подозревают в участии в преступной группе, а также в похищении человека. За такие преступления ему грозит от 5 до 12 лет за решеткой.

      Правоохранители 10 марта задержали еще одного подозреваемого по этому делу – Сергея Мысливого. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.

      Что известно о Вербицком и его убийстве?Группа из 9 "титушок" похитили Юрия Вербицкого и Игоря Луценко 21 января 2014 года из больницы. Их обоих пытали и вывезли на теплотрассу. Луценко удалось выжить, но Вербицкий от полученных травм скончался.

      Юрий Вербицкий – сейсмолог, кандидат наук и активист Революции Достоинства. Посмертно он награжден званием Героя Украины. 

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Государственное бюро расследований Революция достоинства Убийство Небесная Сотня Новости Украины
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