Різдвяна магія, що зачаровує: на дзвіниці Києво-Печерської лаври прозвучав "Щедрик"

Над Дніпром вперше пролунали варіації відомої різдвяної пісні "Щедрик". Виконала її Академічна хорова капела Українського радіо.

Український "Щедрик" авторства Миколи Леонтовича впізнаваний у всьому світу. На Заході цю різдвяну мелодію знають як "Carols of the Bells".

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Щедрик на дзвіниці

На великій дзвіниці Києво-Печерської лаври на Різдво вперше прозвучали варіації Щедрика у виконанні Академічної хорової капели Українського радіо.Хор виконав три різдвяних пісні – "Щедрик", "Carols of the Bells" та "Щедрий вечір". Керівницею магічного дійства стала головна диригентка Юлія Ткач.

Подію організували за сприяння Інституту Леонтовича та Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Привітання з Різдвом

Різдво не обійшлося без привітання президента України Володимира Зеленського. Український лідер наголосив, що цьогорічне свято задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Президент побажав, щоб світлий час Різдва зробив світлішим увесь наступний рік.

До привітань громадян долучилися й представники Сил оборон. Наприклад, головнокомандувач Валерій Залужний попросив ушанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу". Він зазначив, що вірить у перемогу світла над темрявою.

Очільник ГУР Кирило Буданов у різдвяному привітанні висловив упевненість, що росіянам не вдасться втілити свої злочинні наміри у 2024 році. Росіяни зазнають нищівної поразки.