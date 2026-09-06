67 українських компаній працюють над масовим збиттям реактивних дронів, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що 67 українських компаній нині працюють над технологіями для масового збиття реактивних дронів. За його словами, частина розробників уже має перші результати.

Про це стало відомо під час перемовин 6 вересня між спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером з українською стороною. Подробиці передає 24 Канал.

Як Україна працює над захистом від реактивних дронів?

Зеленський повідомив, що загалом 67 українських компаній займаються розробками, які мають допомогти протидіяти реактивним безпілотникам. Водночас наразі лише 3 – 5 компаній уже продемонстрували конкретний результат. Тепер Україна має зосередитися на тому, щоб перевести ці розробки у масове виробництво та забезпечити їх використання у великих масштабах.

Окремо глава держави звернув увагу на антибалістичну спроможність України, назвавши її одним зі слабких місць нинішньої системи оборони.

Президент розповів, що провів зустрічі з партнерами у Норвегії та Канаді, де, зокрема, обговорювалося посилення цього напрямку. Україна розраховує наростити власні можливості для протидії балістичним ракетам і водночас продовжує працювати з міжнародними партнерами.

Наша українська антибалістична система буде в найближчому часі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату,

– наголосив президент.

Нагадаємо, Німеччина та США планують посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони, зокрема для захисту від балістичних ракет. Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати наступного року збільшать обсяги виробництва ракет для систем Patriot. Це має посилити можливості України із захисту повітряного простору від складних цілей.

Водночас Німеччина також нарощуватиме виробництво ракет до Patriot. За словами президента, Берлін уже має необхідні ліцензії та відповідні домовленості з Україною.

Зеленський наголосив, що такі системи залишатимуться потрібними Україні навіть після завершення війни для надійного захисту держави.