На щиті: в Україну повернули тіла 252 загиблих військових

Україна продовжує повертати своїх полеглих захисників. За результатами репатріаційних заходів 22 жовтня в Україну повернули тіла ще 252 загиблих.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про репатріаційні заходи

Тіла, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Слідчі та експерти проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів,

– додали у Коордштабі.

Там також висловили окрему подяку особовому складу Об'єднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію.

Нагадаємо, що понад місяць тому, 17 вересня, в Україну повернули 252 тіла, а 13 серпня – тіла ще 261 загиблого.



