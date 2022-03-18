Що б не сталось з росіянами, це нас не втішить, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на 23 день війни. Він заявив, що Росія за все заплатить.

За словами президента, наслідком для Росії буде болісне падіння, і вони це відчують. Цього не закриє навіть опіум для народу від телевізійних пропагандистів, передає 24 канал.

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Несправедлива й агресивна війна завжди має високу ціну для агресора. Але що б з ними не сталося, це не може нас втішити, не воскресить наших загиблих людей, не відновить наші міста. Це не залікує душевну рану, яка залишиться з нами назавжди,

– сказав президент.

Він запевнив, що не має сумніву: ми все відбудуємо. Окрім цього, станемо повноправним членом ЄС і для цього цілодобово працює кожен представник нашої держави.

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