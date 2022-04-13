Що б там не казали деякі партнери, я вірю в НАТО, і вірю, що Україна буде в НАТО, – Науседа

Президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви зустрілися 13 квітня у Києві. Лідер Литви Гітанас Науседа зазначив, що дуже вірить в НАТО.

Науседа сказав, що НАТО є найнадійнішою і найпотужнішою організацією як запобіжник. Він наголосив, що будь-які спроби створити щось паралельне, усі заклики можуть призвести до непотрібної конкуренції.

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"Це нас розділить й розпорошить сили, тому нам потрібна єдність і ми не можемо дозволити собі поділити регіон на різні зони безпеки", – сказав Науседа.

Позиція Литви

За словами президента Литви, у нас одна зона безпеки. Вона має працювати на 100%.

Я вірю дуже твердо, хоч би що там казали деякі партнери щодо перспектив України у вступі до НАТО, рано чи пізно Україна буде в НАТО,

– заявив президент.

Він додав, що такою є позиція Литви. За словами президента Україн Володимира Зеленського, Україна буде в НАТО, коли Гітанас Науседа буде генеральним секретарем.

"Хоч ми не в НАТО, але ми живі люди й хочемо безпеки. Тому сьогодні обговорюємо коло держав-партнерів, які можуть забезпечити ці гарантії", – сказав Зеленський.

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