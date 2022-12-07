У легіоні "Свобода Росії" стане більше партизанів, – Арестович про нову хвилю мобілізації

Мобілізація у Росії не припинялася. Окупанти мають значні ресурси живої сили, але це не означає, що вони будуть ефективними.

Про це сказав радник Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "ФейгинLive". Він зазначив, що військове командування окупантів чітко знає, як користуватися мобілізованими.

До теми У Москві 19-річний призовник вистрибнув з вікна, щоб не їхати на війну

"Коли теперішні мобілізовані закінчаться, то буде нова хвиля. Військове керівництво Росії свідомо планує фізичну ліквідацію. Відповідно, буде необхідність поповнити військо такою самою кількістю замість вбитих, поранених чи хворих", – розповів Арестович.

Зверніть увагу – Арестович про мобілізацію в Росії: дивіться відео

Наслідки мобілізації

За словами Арестовича, Росія списує мобілізованих сотнями тисяч. Під Бахмутом і Соледаром щодня лягає батальйон. Радник ОП сказав, що це приблизно 600 людей.

"Враховуючи, що за 6 днів може загинути 6 тисяч, то за 100 скільки? Це 60 тисяч. Це тільки вбитими, а ще ж є поранені", – сказав Арестович.

Він зазначив, що російські мобілізовані йдуть в братську могилу й не дуже цьому заперечують. Проте, на думку Арестовича, будуть й ті, хто чинитиме опір.

Для нас це хороша новина, бо в легіоні "Свободи Росії" стане більше партизан. До того ж прямо на території Росії, – заявив Арестович.

Він розповів про нещодавній випадок на транссибірській магістралі, коли зупинили рух пасажирських потягів. Тоді невідомі партизани знищили 4 засоби сигналізації, без яких не можна експлуатувати залізницю.

"Це прямі наслідки мобілізації. Зі Сходу зараз везуть залізницею ув'язнених, яких завербували у ПВК "Вагнер". Це завадить навіть цьому", – додав Арестович.

Мобілізація в Росії: останні новини