У такій ситуації особливо важливо оцінити ключові фактори, що впливають на ринок, та визначити найімовірніші сценарії розвитку подій до кінця року. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Події, які впливали на ціну біткоїна протягом року

Останніми роками курс біткойна тісно залежить від світової економіки. Протягом 2025 року його вартість падала через різні причини. Найбільше впливали тарифи президента США Дональда Трампа та його заяви, а також загальна економічна ситуація, яка позначалася на ліквідності крипторинку.

Нині ситуація покращується. США та Китай домовилися про торгове перемир'я, Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку до 3,75% і припинила програму кількісного скорочення, що зупинило відтік грошей з ринку і стабілізувало ліквідність. Крім того, регулятор оголосив про початок викупу короткострокових державних облігацій – 40 мільярдів доларів на місяць, що забезпечить нову ліквідність.

Біткойн поки реагує обережно, але в довгостроковій перспективі ці новини мають значний позитивний вплив на ринок.

Великі гравці та нові кроки регуляторів

У складний період для ринку активізувалися провідні фінансові компанії. 2 грудня 2025 року інвестиційний гігант Vanguard відкрив на своїй платформі доступ до торгівлі криптовалютними ETF (коли інвестор купує одну акцію та отримує частину багатьох активів, щоб розподілити ризики).

Це означає, що близько 50 мільйонів клієнтів із загальними активами понад 11 трильйонів доларів тепер можуть інвестувати у криптовалюту, що дає ринку потенційно величезний приплив нової ліквідності.

Bank of America також зробив важливий крок: банк порадив своїм клієнтам додати криптовалюти до інвестиційних портфелів. Рекомендована частка – 1 – 4%, залежно від рівня ризику.

Крім того, регулятор CFTC запустив пілотну програму, яка дозволяє використовувати цифрові активи як заставу в деривативній торгівлі (коли інвестори торгують контрактами на майбутню ціну активу, а не самим активом). Наразі йдеться лише про біткойн, ефіріум та USDC, але це вже значний крок у бік ширшого регулювання.

Більшість роздрібних інвесторів не звертає значної уваги на такі події, однак у довгостроковій перспективі подібні рішення великих компаній і регуляторів створюють міцну основу для подальшого розвитку всього крипторинку.

Поведінка інвесторів після корекції

Після падіння до 80 тисяч доларів 21 листопада біткойн почав поступово відновлюватися і зараз торгується в межах 84 – 94 тисячі доларів. Тривалий бічний рух супроводжується великою кількістю переважно негативних новин, які виснажують інвесторів.

Проте важливо звертати увагу не лише на ціну, а й на поведінку та настрій учасників ринку. Уже близько місяця індекс страху і жадібності тримається нижче 30 пунктів, що свідчить про "екстремальний страх" серед інвесторів. Зазвичай це найкращий момент для покупок, коли більшість боїться.

Поточна ситуація для біткойна

Перша криптовалюта вже близько трьох тижнів перебуває у боковому діапазоні. Під час зростання ціни відбуваються великі ліквідації тих, хто робить ставки на падіння (шортисти), а під час просадок – ліквідації тих, хто очікує зростання (лонгісти).

Такий процес триває доволі довго і нагадує поступовий збір ліквідності на ринку. Це свідчить про те, що зараз відбувається очищення ринку від слабких позицій, після чого можна очікувати сильного і різкого руху ціни.

Яким буде кінець 2025 року і чого очікувати далі?

Станом на середину грудня біткоїн перебуває у невизначеності і спрогнозувати його подальший рух складно. Проте, зважаючи на описані вище фактори, покращення макроекономічного фону, торгове перемир'я між США та Китаєм та настрої інвесторів, ситуація на ринку загалом виглядає позитивною.

У короткостроковій перспективі ці чинники не матимуть різкого впливу, тож найбільш ймовірно, що до кінця року біткойн продовжить торгуватися у боковику. Діапазон може трохи розширитися, а потенційне зростання до 100 тисяч доларів виглядає цілком можливим. Хоча очікування "Санта-ралі" зараз невисокі, ринок часто рухається проти настроїв більшості, тож шанс на такий сценарій зберігається.

Поточний стан ринку схожий на звичайну корекцію. Історично біткойн неодноразово падав перед новими максимумами – ця ситуація може стати ще одним таким випадком. Важливо пам'ятати: ринок усе ще у бичачій зоні та лише закріплення на рівні нижче 75 тисяч доларів може сигналізувати про перехід у ведмежу фазу – падіння.