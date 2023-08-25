"Вагнера" не існує де-юре: Пєсков прокоментував майбутнє найманців

У Кремлі кажуть, поки не можуть сказати, яким буде майбутнє "Вагнера". Оскільки такої структури не існує де-юре, але є група людей.

Про майбутнє вагнерівців висловився спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ. Водночас коментувати загибель ватажка організації Пригожина – він не став.

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Давайте не забувати, що такої структури немає, не існує де-юре ПВК "Вагнер". Існує, дійсно, група Вагнер,

– зазначив посіпака.

Далі він розійшовся у поясненнях і цитуваннях Путіна, мовляв, той неодноразово говорив, що вона зробила великий внесок у хід війни. І що, "геройство цих людей ніколи не буде забуто".

"Що стосується майбутнього, зараз я нічого вам сказати не можу", – додав Пєсков.

Тобто, коли вас треба було – ваше майбутнє було визначеним, а зараз "ми про вас пам'ятатимемо". Нічого дивного, практика "своїх не бросаєм" – в дії.

Від причетності до загибелі Пригожина відхрестилися

Водночас, за його словами, Кремль поки не має стовідсоткових підтверджень загибелі Пригожина. Там чекають на результати експертизи.

А ось на запитання, чи Путін піде на похорон Пригожина, Пєсков сказав, що ще невідомо, бо той має щільний графік.

І звісно ж, спікер Кремля назвав брехнею та спекуляціями публікації західних ЗМІ про причетність Кремля до збиття літака Пригожина.

Зверніть увагу! РосЗМІ пишуть, що Пригожина зобов'язані поховати з військовими почестями, оскільки він має звання Героя. На похороні таких людей має бути почесний ескорт із взводу солдатів, варти та військовий оркестр, а перед опусканням труни в могилу має пройти жалобний мітинг із салютом холостими патронами.

Чи дозволить диктатор похоронити заколотника з такими почестями – наразі не відомо.

Коротко про заколот і загибель Пригожина