"Вагнера" не існує де-юре: Пєсков прокоментував майбутнє найманців
У Кремлі кажуть, поки не можуть сказати, яким буде майбутнє "Вагнера". Оскільки такої структури не існує де-юре, але є група людей.
Про майбутнє вагнерівців висловився спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ. Водночас коментувати загибель ватажка організації Пригожина – він не став.
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Давайте не забувати, що такої структури немає, не існує де-юре ПВК "Вагнер". Існує, дійсно, група Вагнер,
– зазначив посіпака.
Далі він розійшовся у поясненнях і цитуваннях Путіна, мовляв, той неодноразово говорив, що вона зробила великий внесок у хід війни. І що, "геройство цих людей ніколи не буде забуто".
"Що стосується майбутнього, зараз я нічого вам сказати не можу", – додав Пєсков.
Тобто, коли вас треба було – ваше майбутнє було визначеним, а зараз "ми про вас пам'ятатимемо". Нічого дивного, практика "своїх не бросаєм" – в дії.
Від причетності до загибелі Пригожина відхрестилися
Водночас, за його словами, Кремль поки не має стовідсоткових підтверджень загибелі Пригожина. Там чекають на результати експертизи.
А ось на запитання, чи Путін піде на похорон Пригожина, Пєсков сказав, що ще невідомо, бо той має щільний графік.
І звісно ж, спікер Кремля назвав брехнею та спекуляціями публікації західних ЗМІ про причетність Кремля до збиття літака Пригожина.
Зверніть увагу! РосЗМІ пишуть, що Пригожина зобов'язані поховати з військовими почестями, оскільки він має звання Героя. На похороні таких людей має бути почесний ескорт із взводу солдатів, варти та військовий оркестр, а перед опусканням труни в могилу має пройти жалобний мітинг із салютом холостими патронами.
Чи дозволить диктатор похоронити заколотника з такими почестями – наразі не відомо.
Коротко про заколот і загибель Пригожина
- 23 – 24 червня 2023 року Пригожин спробував піти маршем на Москву, але зупинив заколот і подався в Білорусь із частиною найманців.
- Уже 23 серпня його літак випадковим чином зазнав краху, а сам Пригожин вочевидь загинув в авіакатастрофі.
- Очевидці стверджували, що перед падінням літака чули два вибухи, що поширило версію, що борт був збитий російською ППО.
- Аналітик Інституту вивчення війни теж припустили, що убивство Пригожина – це прямий наказ Путіна прибрати ватажка, це помста диктатора за приниження.