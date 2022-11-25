Декілька днів, і ситуація стане кращою, – Yasno про проблеми зі світлом в Україні

Через російські обстріли є випадки, коли люди не мають світла другу добу. Ситуація з енергозабезпеченням стабілізується дуже повільно.

Про це 25 листопада в ефірі національного телемарафону повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

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"Декілька днів і, на мій погляд, ситуація якщо не вирівняється, то стане трішечки кращою і не такою гарячою та болісною для всіх", – сказав Коваленко.

Є великий дефіцит

За словами гендиректора, наразі в Україні є 2 великі групи споживачів – об'єкти критичної інфраструктури та звичайні споживачі. Після того, як перша група підключена, то починає з'являтися електроенергія у звичайних споживачів. Коваленко пояснив – якщо світла достатньо, то це відбувається доволі швидко, але наразі є великий дефіцит.

На сьогодні ситуація така, що головна мета енергетиків – щоб у кожного було світло хоч 2 – 3 години на добу. Наразі не мовиться про планові графіки, – зазначив Коваленко.

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