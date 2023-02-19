Це означало б смерть для багатьох білорусів, – Дуда про можливий "вступ" Лукашенка у війну

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що від самопроголошеної влади Білорусі можна очкувати чого завгодно. Однак він переконаний, якщо ж білоруси вступлять у війну проти України, то вони приречені на смерть.

Дуда наголосив, що Польща не визнає нинішній режим Білорусі в політичному сенсі. Він зазначив, що вибори у 2020 році були сфальсифікованими. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю, яке транслювали в етері національного телемарафону.

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Що може очікувати на білорусів

Дуда переконаний, що Путін може змусити Лукашенка відкрито вступити у війну проти України. Він наголосив, що від режиму Лукашенка можна очікувати чого завгодно.

"Немає сумнівів, що Лукашенко десь намагається уникнути того, щоб Путін не змусив його допустити білоруську армію в Україну, вступити у відкритий бій проти України, тому що, по-перше, це означало б смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину", – сказав Дуда.

Кінець режиму Лукашенка

Президент Польщі наголосив, що відправлення білорусів на війну може стати остаточним кінцем для білоруського режиму.

По-друге, білоруси не є войовничою нацією. Білоруси не хочуть воювати. Тому їх потрібно було б змусити піти проти своїх українських сусідів,

– зазначив президент Польщі.

За словами Дуди, Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме для нього остаточний кінець. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього, стверджує президент Польщі.

"Сьогодні він може контролювати її за допомогою терору, сьогодні він примушує до покори, засуджуючи протестувальників і тих, хто виступає проти нього, до багаторічних термінів ув'язнення, але всього цього може виявитися недостатньо, якщо він змусить людей йти і проливати кров за справу, яку вони вважають ганебною", – наголосив Дуда.