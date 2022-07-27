Що буде, якщо жінка не стане на військовий облік: чи передбачене покарання

Вже з 1 жовтня 2022 року жінок, які мають певні спеціальності та/або професії, братимуть на військовий облік військовозобов'язаних. Однак взяття на облік – це не призов на службу.

Та й це не означає, що зараз треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування. Ба більше, до кінця 2022 року точно нікого не штрафуватимуть – зокрема, жінок, які вперше стають на облік. На цьому ще раніше наголошувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

Увага Якими будуть обов'язки у жінок, які стануть на військовий облік

Чи штрафуватимуть жінок потім

Штрафи для жінок з переліку спеціальностей, які не стали на облік, та підприємств, де є такі працівниці, почнуться з 2023 року.

При цьому штрафи за ухилення від обліку не можуть застосовувати до жінок, які тільки мають стати на облік. Річ у тім, що вони не є військовозобов'язаними.

Жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими.

Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані,

– наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

Водночас, якщо жінка зобов'язана стати на облік, але вона цього не зробить, з 2023 року її можуть оштрафувати.

Яке передбачено покарання

За порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, тобто від 510 до 850 гривень.

Також до жінки можуть застосувати адмінстаттю про "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів – тобто від 1 700 до 3 400 гривень.

. При цьому, якщо жінка не встигла стати на облік, цевід призову, що передбачає кримінальну відповідальність.

Тоді як роботодавців теж можуть штрафувати з 2023 року.

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