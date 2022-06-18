Що буде з Європою, якщо не буде України
18 червня 2022 , 11:14Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Анатолія Амеліна
Сьогодні майбутнє Європи та всього Світу залежить від України та того, чи зможемо ми вистояти. А для цього нам потрібна допомога! Шкода, що далеко не всі в Європі це розуміють.
Європейці та європейські політики живуть у парадигмі вчорашнього дня і хочуть повернутися у комфортні часи.
- Вони орієнтуються на свій електорат.
- Вони хочуть повернути час із вартістю газу менше 100 доларів замість 2000 доларів.
- Вони хочуть заправляти авто за 1,2 долара замість 2,6 долара, як сьогодні.
- Вони хочуть продовжувати заробляти на ринку Росії, продаючи продукцію на 100 мільярдів євро на рік.
- Вони хочуть, щоб інфляція була у них 1,5%, а не 8% як сьогодні.
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Але у них проблема із причинно слідчими зв'язками.
- Вони вважають, що "треба просто припинити стріляти". Але Україні.
- Вони вважають, що нам потрібно піти на поступки та подарувати бандитам частину нашої території.
- Вони хочуть продовжувати виявляти "величезне занепокоєння" тисячам втрачених життів, сидячи за багатим столом, накритим за російські гроші.
Але що вони матимуть, якщо не буде України?
- До Європи попрямують нові мільони трудових мігрантів. І радість від дешевих трудових рук перетвориться на паніку та кризу.
- Мільйони голодних людей обрушать ринок праці Єврозони.
- Друк нових грошей – подвоїть інфляцію та призведе до руйнування звичної економічної системи.
- Втрата України призведе до монополізації Європейського ринку газу. Вплив Росії зросте. Українські сховища газу не працюватимуть на користь європейських країн.
- Агресор отримає можливість контролювати понад 30% світового ринку зерна, що призведе до нових поступок із країн заходу, але разом із цим до зростання нестабільності в Африці та на ближньому Сході.
- Нові революції та війни у нафтових та газових регіонах призведуть до збільшення зростання ціни на газ та нафту у Світі.
- Агресор, отримавши Україну, посилить монополію на ринку титану. Україна це 20% світових ресурсів. Боїнг та Аеробус вже ніколи не зможуть відмовитися від нього. А разом із цим промисловість та ВПК Європи та США потраплять у велику залежність від Росії.
- Біля кордонів ЄС стоятимуть російські "буки" та "іскандери". Але це тимчасово.
- Росія неодноразово згадувала свої апетити – країни Балтії, скандинави, Польща, Варшава, Румунія.
- Європа перетвориться на Пекло… І це все відбудеться протягом усього 1 року, якщо не буде України…
Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: