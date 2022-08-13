Житло, яке будують переселенцям, після війни роздадуть військовим та медикам

Українські захисники та захисниці роблять усе можливе, аби якомога швидше здобути перемогу. В той час наша влада вже розробляє плани з відбудови України.

Тимошенко про план відбудови України

Так, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко презентував план будівництва житла для переселенців. Він зробив це під час діалогу з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

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Політичні лідери домовились про конкретику, зокрема, участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини. Фінляндія щиро прагне допомогти цій області, над цим працює і Уряд, і приватні компанії.

Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. Найперше це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі,

– заявив Тимошенко.

Він також додав, що нині Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об'єктів.

Тимошенко зустрівся із Пяйві Лайне / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Що буде з житлом для переселенців після війни

Кирило Тимошенко окремо презентував план будівництва житла для переселенців. Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація.

Передбачається спорудження п'ятиповерхових житлових будинків протягом пів року у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість становитиме близько 700 – 800 доларів за квадратний метр. В ціну входять меблі та устаткування.

При цьому після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції.

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