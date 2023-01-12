В Укренерго дали оптимістичний прогноз щодо світла в Україні на вихідні

Енергетики очікують, що в Україні незабаром покращиться ситуація зі світлом. Це може статися вже найближчими вихідними.

Так, 14 та 15 січня в Україну прийде потепління, і тому можуть зменшитись відключення електроенергії. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що буде зі світлом в Україні

За словами Кудрицького, зараз необхідно економити електроенергію, оскільки в Україні нині холодна погода. Енергетики намагаються підключити до енергосистеми якнайбільше генерувальних потужностей.

Що більше ми заощадимо електроенергії, то більше її залишиться нашим співгромадянам, з якими ми живемо в одній країні та в одній енергосистемі,

– заявив очільник Укренерго.

Кудрицький розповів, що на вихідних очікується потепління і тому можливе зниження споживання.

"На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", – наголосив він.

Києву скоро вже не загрожуватиме повний блекаут

Нещодавно перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що ситуація з енергозабезпеченням столиці уже не така безнадійна, як була раніше. Навіть попри можливість нових ракетних обстрілів.

Поворозник зазначив, що повний блекаут припинить загрожувати Києву уже з середини лютого. За його словами, попри такі обнадійливі прогнози, у столиці готуються до усіх можливих викликів.