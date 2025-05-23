Майбутнє України: JPMorgan назвав найкращий і найгірший сценарій

Україна може повторити шлях Південної Кореї, Ізраїлю, Грузії або Білорусі. Саме такі чотири сценарії розвитку змоделювали аналітики JPMorganChase.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на аналітиків центру геополітики JPMorganChase. Фахівці оцінили ймовірність кожного з варіантів, ґрунтуючись на паралелях із сучасними прикладами країн.

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У JPMorgan змоделювали чотири варіанти розвитку подій

Найреалістичнішим, на їхню думку, наразі є грузинський сценарій – з уповільненням західної інтеграції та зменшенням підтримки.

Сценарій "Південна Корея" (ймовірність – 15%)

У цьому випадку Україна не отримає членства в НАТО чи повного повернення територій. Водночас – за збереження сильної внутрішньої підтримки та гарантій безпеки від США – країна може стати стабільною, демократичною та процвітаючою. Велику роль тут відіграв би Захід, використавши заморожені російські активи на відбудову.

Сценарій "Ізраїль" (20%)

Без іноземних військ, але з потужною і постійною підтримкою Заходу, Україна може стати справжньою фортецею, модернізувати армію й поступово створити власне стримування. Проте загроза війни залишатиметься постійною.

Сценарій "Грузія" (50%)

Найімовірніший, але менш позитивний варіант. Без масштабної допомоги, з послабленням інтересу з боку партнерів та без прориву на шляху до НАТО й ЄС, Україна ризикує залишитися в сірій зоні з тривалою нестабільністю.

Сценарій "Білорусь" (15%)

Найгірший варіант, у якому США відмовляються від підтримки, а Європа – не реагує. За таких умов Кремль може нав'язати Україні повну капітуляцію, перетворивши її на васала Москви. Путін прагне шести категоричних "ні" (зокрема, заборони на зброю, війська НАТО і підтримку), і шести "так" – визнання Криму, зняття санкцій і обмеження впливу Заходу.

На думку аналітиків, нині реальність тяжіє до "грузинського" шляху, однак напрям може змінитися – залежно від рішень Заходу, політичної волі Києва та єдності українського суспільства.