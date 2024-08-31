Росіяни бояться майбутнього: до яких дій панічно вдаються

Росія підходить до складної економічної ситуації. Водночас росЗМІ пишуть, що росіяни витрачають багато грошей і почуваються добре щодо свого фінансового становища.

У червні споживчі потреби громадян Росії нібито досягли найвищого рівня з 2000 року. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив 24 Каналу, що росіяни беруть кредити, купують дорогі товари, тому що бояться майбутнього.

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Росіяни не розуміють, що відбувається

Росіяни намагаються скупити побутову техніку. Також активно беруть кредити на автомобілі. Ринок іпотеки уже також зменшується, адже пільгову іпотеку давно скасували й ринок продажу житла скоро сипатиметься.

Люди у Росії намагаються купити дешеві китайські товари, автомобілі, адже скоро й цього не буде. Це не жарти, адже платежі у Китаї не проходять й відповідно товари з КНР не приходять. Народ розуміє, що багатьох товарів у магазинах скоро не буде, а інших – немає,

– мовив Ліпсіц.

Нічому дивуватися, адже люди дотримуються простої логіки, мовляв, я сьогодні живу краще, ніж учора. Росіяни економічно не освічені й не розуміють, що насправді відбувається у Росії.

Раніше Росія створювала резерв на випадок падіння ціни на нафту. Але зараз країна-агресор все, що заробляє, відразу витрачає. Золотовалютні резерви не поповнюються й все базуються на тому, що поки що тримається висока ціна на нафту.

Як тільки вона впаде, то з'ясується, що у Росії немає ніякого грошового запасу, а від Фонду національного добробуту, який повинен був компенсувати падіння цін, мало, що залишилося,

– зазначив доктор економічних наук.

За його словами, коли почнеться мінімальне зниження цін на нафту, то через пів року це болісно відчується на Росії, а громадяни країни почнуть скиглити, що жити важко.

"Росіяни, з одного боку, розповідають про казкове життя, а з іншого – пишуть мені листи про те, як все подорожчало", – додав Ліпсіц.