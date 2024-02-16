Захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення, лише інформаційне й політичне, – ISW

Країна-агресор не полишає спроб захопити Авдіївку. Втім, це не матиме оперативного значення для ворога, тільки інформаційне й політичне.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики зауважили, що Кремль бажає хоч якоїсь "перемоги" напередодні виборів президента.

Зверніть увагу Пекло боїв в Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків

Тільки інформаційні та політичні "перемоги"

Захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, запропонує Кремлю лише негайні інформаційні та політичні перемоги,

– зазначили в ISW.

Додали, що окупаційні війська ведуть наступальні операції для захоплення Авдіївки з початку повномасштабного вторгнення. Також це місто є помітною українською оборонною позицією з моменту вторгнення агресора у 2014 році.

Російські війська почали локалізовану наступальну операцію з захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року. Тільки нещодавно почали тактичне просування після місяців піхотних штурмів і хвиль масових механізованих атак.

Аналітики зауважили, що це невелике місто з довоєнним населенням приблизно 31 000 осіб, що пропонує російським військам обмежені шляхи наступу в майбутньому.

Українські сили вже давно укріпили багато навколишніх поселень, які ворог також намагається захопити, і наступні позиції на захід і північ від Авдіївки, ймовірно, укріплені подібним чином, припустили в ISW.

Цікаво, що найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки. Окупаційні війська не продемонстрували, що можуть здійснювати швидке механізоване просування вперед, необхідне для досягнення цих населених пунктів у найближчій або навіть середньостроковій перспективі.

До речі Вже вступили в бій: що відомо про 3-тю Штурмову бригаду та чому їх перекинули в Авдіївку

Путін бажає будь-якої перемоги напередодні виборів

Аналітики наголосили, що під час спроб захопити Авдіївку Росія вже витратила значну кількість живої сили й техніки. Ймовірно, ворогу знадобиться тривалий період консолідації, відновлення та відпочинку, перш ніж спробувати подальші узгоджені наступальні дії в цьому районі.

Російські сили навряд чи здійснять швидкий значний прогрес з Авдіївки, якщо вони захоплять населений пункт, а потенційне захоплення Росією Авдіївки щонайбільше створить умови для подальших обмежених тактичних здобутків,

– зазначили в Інституті вивчення війни.

Експерти додали, що захоплення Авдіївки дасть Кремлю інформаційну й тактичну перемогу на полі бою. Її можна буде використати для внутрішньої аудиторії напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

Кремль дедалі більше бажає будь-якої перемоги на полі бою напередодні виборів. Встановив цілі в Україні саме для отримання інформаційного ефекту.

У звіті також йдеться, що російські ультранаціоналісти, особливо ті, хто пов'язаний з псевдореспублікою, давно стверджують, що захоплення Авдіївки нібито відкине українські сили трохи далі від Донецька.

Однак, зауважили аналітики, Сили оборони все одно зможуть продовжувати завдавати ударів по російських цілях у ближньому тилу в районі Донецька як з непрямого наведення, так і з дальніх ударів, незалежно від захоплення міста ворогом.

Путін, швидше за все, спробує продати російській ультранаціоналістичній спільноті та ширшій російській громадськості потенційне захоплення Авдіївки як значну перемогу, яка зміцнить контроль над окупованим містом Донецьк,

– підсумували в ISW.

Підсилення українських підрозділів в Авдіївці